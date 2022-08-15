Polonya'da "Barış" temalı NATO Konseri düzenlendi Polonya'da, "Silahlı Kuvvetler Günü" dolayısıyla "NATO Dayanışma ve Barış Konseri" düzenlendi. Polonya'da, "Silahlı Kuvvetler Günü" dolayısıyla "NATO Dayanışma ve Barış Konseri" düzenlendi. Polonya Devlet Televizyonu TVP ve Polonya Milli Savunma Bakanlığının ortaklığında Elblag şehrinde "Barış" temalı NATO Konseri gerçekleştirildi. NATO üyesi farklı ülkelerden sanatçılarında katıldığı konserde, Türkiye'den ses sanatçısı ve televizyon programcısı Bahar Gelir sahne aldı. Sanatçı, Mehmetçiğe adanmış "Eledim Eledim" türküsünü seslendirdi. Gelir, konserde Türkiye'yi temsil ettiği için onur duyduğunu ifade etti. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın gölgesinde düzenlenen konseri çok sayıda kişi dinledi. Farklı ülkelerden sahne alan sanatçılar, gece boyunca barış mesajı verdi. Güncel AA / Emre Karaca Türkiye Polonya Güncel Haberler

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