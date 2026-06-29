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Polonya'da 105 Yıllık Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Polonya'da 105 Yıllık Sıcaklık Rekoru Kırıldı
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Polonya'da 105 yıl sonra tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı. Sıcak hava dalgası nedeniyle Slubice'de 40,5, Torun'da 40,3 derece ölçüldü. Önceki rekor 1921'de 40,2 dereceydi.

VARŞOVA, 29 Haziran (Xinhua) -- Polonya'da 105 yılın ardından tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı. Ölçümün resmi olarak doğrulanması bekleniyor.

Polonya Basın Ajansı'nın Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü sözcüsü Agnieszka Prasek'in açıklamasına dayandırdığı habere göre, Orta Avrupa'yı etkisi altına alan şiddetli sıcak hava dalgası sırasında pazar günü sıcaklıklar, ülkenin batısındaki sınır kenti Slubice'de 40,5 dereceye, Torun'da ise 40,3 dereceye ulaştı.

Bir önceki sıcaklık rekoru, 29 Temmuz 1921'de ülkenin güneyindeki Proszkow'da 40,2 derece olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: Xinhua
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