Haberler

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Zelenskiy'nin Varşova ziyaretinin Moskova için kötü haber olduğunu belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Varşova ziyaretinin Rusya için kötü bir haber olduğunu belirtti. İki lider, basın toplantısında, Rusya'nın bölgedeki olumsuz etkilerini ve Ukrayna ile Polonya arasındaki işbirliğini vurguladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Varşova ziyaretinin Rusya için kötü haber olduğunu söyledi.

Polonya'nın PAP haber ajansına göre Nawrocki, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile başkent Varşova'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Liderler, ikili ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Nawrocki, Zelenskiy'nin Varşova ziyaretini "Varşova için, Kiev için iyi bir haber, tüm bölge için iyi bir haber ve Moskova ile Rusya Federasyonu için kötü bir haber." olarak nitelendirdi.

Rusya'nın uluslararası düzeni bozduğunu ve uzun yıllardır siyasi sistemlerin istikrarsızlaştırılmasına etki ettiğini savunan Nawrocki, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya devredilmesi yönündeki çabaları desteklediklerini vurguladı.

Nawrocki, ülkesinin diğer Avrupa ülkeleri gibi hibrit saldırıların hedefi olduğunu, buna dron saldırıları ve altyapıya yönelik saldırıların da dahil olduğunu anlattı.

Tam ölçekli işgalin başlamasından sonra Polonyalıların Ukrayna'ya yönelik çabalarının ve çok boyutlu yardımının yeterince takdir edilmediği ve anlaşılmadığı izleniminde olduğunu dile getiren Nawrocki, Ukrayna'nın bu eğilimi durdurabilecek araçlara sahip olduğunu vurguladı.

Nawrocki, MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya devri konusuna da değinerek, Varşova'nın "stratejik ve simetrik ortaklık" arayışında olduğunu ve antidron sistemlerini içeren olası takasın mümkün olduğuna işaret etti.

Rusya, Ukrayna ile Polonya arasındaki ilişkileri bozmayı amaçlıyor

Zelenskiy de Nawrocki ile görüşmesinin olumlu geçtiğini ve Varşova ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni sayfa açmasını umduğunu dile getirdi.

Polonya'ya dronlara karşı korunma konusunda danışmanlık sunmaya hazır olduklarını belirten Zelenskiy, işbirliği kapsamında başka neler yapılabileceğini yerinde görmesi için Nawrocki'yi ülkesine davet ettiğini vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna ile Polonya arasındaki ilişkileri bozmayı amaçladığını kaydeden Zelenskiy, "Elbette dış etkenler var ancak liderler olarak ilişkilerimizin güçlü olması için hareket etmeliyiz. Bu, iki ülkenin söylemine de büyük ölçüde bağlı. Birbirimize çok dikkatli yaklaşmalı, karşılıklı saygı göstermeli ve son derece temkinli olmalıyız." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın, Rusya'ya ait Oreşnik balistik füze sistemlerinin Belarus'ta nereye konuşlandırıldığını bildiğini ve bu bilgiyi ortaklarıyla paylaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor

Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
İlkokulda 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene verilen ceza belli oldu

Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
title