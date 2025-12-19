Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Zelenskiy'nin Varşova ziyaretinin Moskova için kötü haber olduğunu belirtti

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Varşova ziyaretinin Rusya için kötü haber olduğunu söyledi.

Polonya'nın PAP haber ajansına göre Nawrocki, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile başkent Varşova'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Liderler, ikili ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Nawrocki, Zelenskiy'nin Varşova ziyaretini "Varşova için, Kiev için iyi bir haber, tüm bölge için iyi bir haber ve Moskova ile Rusya Federasyonu için kötü bir haber." olarak nitelendirdi.

Rusya'nın uluslararası düzeni bozduğunu ve uzun yıllardır siyasi sistemlerin istikrarsızlaştırılmasına etki ettiğini savunan Nawrocki, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya devredilmesi yönündeki çabaları desteklediklerini vurguladı.

Nawrocki, ülkesinin diğer Avrupa ülkeleri gibi hibrit saldırıların hedefi olduğunu, buna dron saldırıları ve altyapıya yönelik saldırıların da dahil olduğunu anlattı.

Tam ölçekli işgalin başlamasından sonra Polonyalıların Ukrayna'ya yönelik çabalarının ve çok boyutlu yardımının yeterince takdir edilmediği ve anlaşılmadığı izleniminde olduğunu dile getiren Nawrocki, Ukrayna'nın bu eğilimi durdurabilecek araçlara sahip olduğunu vurguladı.

Nawrocki, MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya devri konusuna da değinerek, Varşova'nın "stratejik ve simetrik ortaklık" arayışında olduğunu ve antidron sistemlerini içeren olası takasın mümkün olduğuna işaret etti.

Rusya, Ukrayna ile Polonya arasındaki ilişkileri bozmayı amaçlıyor

Zelenskiy de Nawrocki ile görüşmesinin olumlu geçtiğini ve Varşova ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni sayfa açmasını umduğunu dile getirdi.

Polonya'ya dronlara karşı korunma konusunda danışmanlık sunmaya hazır olduklarını belirten Zelenskiy, işbirliği kapsamında başka neler yapılabileceğini yerinde görmesi için Nawrocki'yi ülkesine davet ettiğini vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna ile Polonya arasındaki ilişkileri bozmayı amaçladığını kaydeden Zelenskiy, "Elbette dış etkenler var ancak liderler olarak ilişkilerimizin güçlü olması için hareket etmeliyiz. Bu, iki ülkenin söylemine de büyük ölçüde bağlı. Birbirimize çok dikkatli yaklaşmalı, karşılıklı saygı göstermeli ve son derece temkinli olmalıyız." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın, Rusya'ya ait Oreşnik balistik füze sistemlerinin Belarus'ta nereye konuşlandırıldığını bildiğini ve bu bilgiyi ortaklarıyla paylaştığını sözlerine ekledi.