Haberler

Polonya Cumhurbaşkanı, Ankara'daki zirvenin NATO'nun siyasi birliğini göstereceğini belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin, ittifakın siyasi birliği ve askeri gücünü göstereceğini belirtti. Ayrıca, Rusya'nın NATO üzerindeki tehditlerine dikkat çekerek, zirveden güvenlik harcamalarının artırılmasına dair net bir mesaj çıkmasını umduğunu ifade etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, 7-8 Temmuz'da başkent Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin, ittifakın siyasi birliği ve askeri gücünü göstereceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Nawrocki, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Bükreş Dokuzlusu (B9) Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Nawrocki, B9 Zirvesi'nin İsveç, Norveç, Finlandiya ve İzlanda'nın yanı sıra Danimarka'yı da kapsayacak şekilde genişletilmesini güçlü biçimde desteklediklerini dile getirdi.

NATO ülkelerinin güvenliği açısından Rusya'nın en ciddi, uzun vadeli ve doğrudan tehdit olduğunu aktaran Nawrocki, "Kremlin nüfuz alanlarını yeniden kurmayı, NATO'nun bütünlüğünü neredeyse her hafta ya da her ay zayıflatmayı ve bölgemizdeki devletlerin egemenliği ile demokrasisini sarsmayı hedefliyor." dedi.

Rusya'nın ordusunu yeniden inşa etme ve geliştirme kapasitesini koruduğuna dikkati çeken Nawrocki, "Bunun farkındayız. Özellikle Belarus'ta olmak üzere doğu kanadı sınırı boyunca askeri altyapının genişletilmesini endişeyle izliyoruz." diye konuştu.

7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne değinen Nawrocki, zirvenin NATO'nun siyasi birliği ve askeri gücünü göstereceğini vurguladı.

Nawrocki, Ankara'daki zirveden güvenlik harcamalarını artırmaya teşvik eden "net bir mesaj" çıkmasını umduğunu ifade etti.

Transatlantik ilişkinin önemine de değinen Nawrocki, zirveye katılan tüm liderlerin "ABD olmadan NATO'nun olmayacağı" konusunda hemfikir olduğunu ve Avrupa ile ABD arasındaki bağların kopmasının Rusya'nın çıkarına olacağını vurguladı.

Nawrocki, bir sonraki B9 Zirvesi'nin Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş

Savaşta gizli ittifak ifşa oldu! Netanyahu Arap ülkesini ziyaret etmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Beşiktaş'a dönecek mi? Ernest Muçi'den açıklama

Beşiktaş'a dönecek mi? Muçi'den çok net açıklama
Fatih Tekke'den Montella'ya çağrı: Herhalde artık milli takıma davet ederler

Montella'ya flaş çağrı: Herhalde artık onu milli takıma davet ederler
Bodrum'daki çifte cinayette karar; Rus anne ve kızının katiline indirimsiz müebbet

Bodrum’daki çifte cinayette karar çıktı: Katil gün yüzü göremeyecek

Fenerbahçe'de 7 ayrılık! 100 milyon Euro'luk gelir yolda

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Parayı koyacak yer bulamayacaklar
Özkan Yalım Silivri'den Çorlu Cezaevi'ne nakledildi

İtirafçı olan Özkan Yalım Silivri'den ayrıldı: Yeni adresi...
Defne Samyeli’den sınırları zorlayan yeni sahne kostümü

Gören bir daha baktı: Yeni sahne kostümü ile sınırları zorladı!