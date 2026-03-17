Polonya: İran'a asker göndermeyeceğiz, bu çatışma güvenliğimizi doğrudan etkilemiyor

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğiyle ilgili açıklamalarına yanıt vererek, İran'a asker göndermeyeceklerini ve bu çatışmanın Polonya'nın güvenliğini doğrudan etkilemediğini belirtti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklerin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağına dair açıklamasına ilişkin, "İran'a asker göndermeyeceğiz, bu çatışma güvenliğimizi doğrudan etkilemiyor." dedi.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Başbakan Tusk, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin olarak kabine toplantısı öncesinde açıklama yaptı.

Polonya'nın İran'a asker göndermeyeceğini dile getiren Tusk, "Bu çatışma güvenliğimizi doğrudan etkilemiyor." dedi.

Tusk, NATO çerçevesinde başka görevlerinin olduğunu ve müttefiklerin bunu anladığını söyledi.

"Bu durum kara, hava ve deniz kuvvetlerimiz için geçerli. Elimizde bulunan imkanlar Baltık'ın güvenliğine hizmet etmelidir." diyen Tusk, ABD dahil müttefiklerin bunu çok iyi anladığını ve endişe için bir neden olmadığını vurguladı."

ABD Başkanı Trump, verdiği bir röportajda, NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

Netanyahu'dan yeni video: Onu da öldürdük, İran halkı ayaklansın
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı

Fatih Camii'nde hareketlilik! Kadınlar başörtülerini attı
Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız

Yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?

Belediyeler kimlere emanet izleyip görün
Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay

Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı

Fatih Camii'nde hareketlilik! Kadınlar başörtülerini attı
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş

Türkiye'yi derinden etkileyen olayda dehşete düşüren detaylar

Çin: İran, Lübnan ve diğer Orta Doğu ülkelerine insani yardım sağlayacağız

Çin resmen sahaya iniyor