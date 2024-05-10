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Polonya Başbakanı Donald Tusk, AP seçimleri için bakanların yerine yeni atamalar yaptı

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliğine aday olan 4 bakanın yerine kabinede yeni atamalar yaptığını duyurdu. Yerel basında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, Hazine Bakanı Borys Budka, Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Krzysztof Hetman ile Kültür ve Ulusal Miras Bakanı Bartlomiej Sienkiewicz, AP seçimlerinde aday olmak üzere görevlerinden çekildi. Kabinedeki değişiklikler kapsamında, İçişleri Bakanlığına Tomasz Siemoniak, Hazine Bakanlığına Jakub Jaworowsk, Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanlığına Krzysztof Paszyk, Kültür ve Ulusal Miras Bakanlığına Hanna Wroblewska atandı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliğine aday olan 4 bakanın yerine kabinede yeni atamalar yaptığını duyurdu.

Tusk, yaptığı açıklamada, 9 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan AP seçimlerinde aday olan bakanların yerine kabinede yeni atamalar yapılması kararı alındığını bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, Hazine Bakanı Borys Budka, Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Krzysztof Hetman ile Kültür ve Ulusal Miras Bakanı Bartlomiej Sienkiewicz, AP seçimlerinde aday olmak üzere görevlerinden çekildi.

Kabinedeki değişiklikler kapsamında, İçişleri Bakanlığına, Özel Hizmetler Koordinatörlüğü görevini sürdüren Tomasz Siemoniak, Hazine Bakanlığına Jakub Jaworowsk, Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanlığına Krzysztof Paszyk, Kültür ve Ulusal Miras Bakanlığına Hanna Wroblewska atandı.

Kaynak: AA / Güncel

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