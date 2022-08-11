Politico: ABD Kongresi'nin Eylemsizliği Kovid-19 Sorunlarının Artmasına Yol Açıyor

NEW YORK, 11 Ağustos (Xinhua) -- Politico bu haftanın başında yayınladığı haberde, ABD Meclisi ve Senatosu'ndaki Demokratlar'ın, Kovid-19'a karşı harekete geçilmesi için bastırdığını, ancak Cumhuriyetçi desteğinin olmaması ve harcama, enflasyon, dış politika ve üreme hakları...

NEW YORK, 11 Ağustos (Xinhua) -- Politico bu haftanın başında yayınladığı haberde, ABD Meclisi ve Senatosu'ndaki Demokratlar'ın, Kovid-19'a karşı harekete geçilmesi için bastırdığını, ancak Cumhuriyetçi desteğinin olmaması ve harcama, enflasyon, dış politika ve üreme hakları konularındaki mücadelelere saplanıp kalmış kongre liderliği yüzünden şu ana kadar anlamlı bir ivme kazanamadıklarını kaydetti. "Ve Capitol Hill'de eyleme geçilmedikçe sorun büyüyor" denilen haberde, Kovid-19 bulaşan yaklaşık beş kişiden birinin bir tür uzun süreli Kovid geçirdiğine ve bunlar arasında on milyonlarca çalışma çağındaki yetişkinin de bulunmasının birçok sektörde mevcut işgücü açığına katkıda bulunduğuna dikkat çekildi.

Habere göre, semptomlar koku kaybından solunum problemlerine, güçten düşüren bir halsizlik ve hatta ölüme kadar değişebiliyor. Haberde, Harvard Ekonomi Profesörü David Cutler'ın, krizin ekonomik bedeli, uzun süredir Kovid-19 olduğu için çalışamayan insanlardan gelen vergi geliri kaybı ve yüksek tıbbi maliyetlerin biraraya gelmesi nedeniyle arttığı ve federal bütçeye 2,6 trilyon ABD doları büyüklüğünde bir darbe oluşturduğu açıklamasına da yer verildi. Haberde, uzmanların, virüsün yeniden ortaya çıkması, daha fazla insana birinci, ikinci veya üçüncü kez bulaşması ve onların uzun süreli Kovid-19 geliştirme riskini daha artırması nedeniyle bunun daha da kötüleşeceği konusunda uyardığı kaydedildi.