Yavuz Ağıralioğlu: Son Yıllarda Artan Polis İntiharları Ağır Yükün Artık Görmezden Gelinemeyeceğini Açıkça Göstermektedir

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, polislerin sendika haklarının eksik olduğunu ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle son yıllardaki artan polis intiharları, bu sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından Polis Haftası'na ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Polislerimizin sendika hakkı hala tam olarak yoktur; gece gündüz demeden görev yapanların emeği hala karşılıksızdır. Resmi tatilde çalışanın hakkı teslim edilmemektedir. POLSAN meselesi şeffaflık ve gönüllülük açısından hala tartışmalıdır. Tatil günleri yıllık izne eklenmemekte, maaşlar ise verilen emeğin gerisinde kalmaktadır. Daha da vahimi, son yıllarda artan polis intiharları bu ağır yükün artık görmezden gelinemeyeceğini açıkça göstermektedir. Bu mesele yalnızca ekonomik değil; çalışma şartları, psikolojik yıpranma ve biriken sorunların bütünüdür. Bu tabloyu değiştirmek bir tercih değil, zorunluluktur. Polislerimizin verdiği emek karşılıksız kalmamalı; hakları eksiksiz ve adil şekilde teslim edilmelidir. Bu vesileyle, milletimizin huzuru için gece gündüz görev yapan tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyorum."

Kaynak: ANKA
