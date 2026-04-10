REHİN ALMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

REHİN ALMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDAGaziantep'te cezaevi firarisi Latif U., kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen polisleri görünce eniştesi ve 2 yeğeniyle sevgilisini rehin aldı.
Gaziantep'te cezaevi firarisi Latif U., kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen polisleri görünce eniştesi ve 2 yeğeniyle sevgilisini rehin aldı. Polislere ateş edip, sevgilisini ayağından yaraladıktan sonra kaçarak bir iş merkezine giren, burada da başka bir kişiyi rehin alan Latif U., ikna çabaları sonucu teslim oldu. Sevgilisi Gülbahar Ç.'yi silahla rehin aldığı anlar, orada bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Haber: -Kamera: Nuray UZATMAZ GAZİANTEP-DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı