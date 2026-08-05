Haberler

Polis Arızalı Aracı İterek Trafiği Rahatlattı

Polis Arızalı Aracı İterek Trafiği Rahatlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kavşakta arızalanarak yolda kalan bir otomobil, görevli polis ekiplerinin yardımıyla güvenli alana çekildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kavşakta arızalanarak yolda kalan bir otomobil, görevli polis ekiplerinin yardımıyla güvenli alana çekildi.

Önerler Mahallesi'ndeki Ağır Bakım Işıklı Kavşağı'nda bekleyen bir otomobil arızalanınca sürücüsü yolda kaldı.

Bu sırada bölgeden geçen Çorlu Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, durumu fark ederek sürücünün yardımına koştu.

Polis memurları, arızalanan otomobili iterek yol kenarında güvenli bir noktaya aldı. Böylece hem trafik akışının aksamaması sağlandı hem de olası bir kazanın önüne geçildi.

Polis ekiplerinin örnek davranışı çevredeki sürücüler tarafından alkışlanarak takdir edildi.

Kaynak: AA
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı

Meclis'teki tarihi yasadan ilk detaylar! 6 ay süre verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü sunucu frikik verdi! O anlar kameraya yansıdı

Dünyaca ünlü sunucu frikik verdi! O anlar kamerada
Görüntü Türkiye'nin başkentinden! Görenler hemen telefona sarıldı

Görüntü Türkiye'nin başkentinden! Görenler hemen telefona sarıldı
İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Katliam gibi kaza! Görüntülerdeki detay dikkatlerden kaçmadı
Doğum günü kutlamak için gittiği evden cenazesi çıktı: Vuran 16, vurulan 14 yaşında

Henüz 14 yaşındaydı: Doğum günü için gittiği evden cenazesi çıktı
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz

O hainin ifadesi ortaya çıktı: Erdoğan'ı alıp götüreceğiz
Salah karşılamasında ilginç anlar! Galatasaray formasını çıkarttırdılar

Salah karşılamasında ilginç an! Formayı giydiğine pişman oldu
Akaryakıta üst üste ikinci indirim

Araç sahipleri dikkat! Üst üste ikinci indirim geliyor