Polis Arızalı Aracı İterek Trafiği Rahatlattı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kavşakta arızalanarak yolda kalan bir otomobil, görevli polis ekiplerinin yardımıyla güvenli alana çekildi.

Önerler Mahallesi'ndeki Ağır Bakım Işıklı Kavşağı'nda bekleyen bir otomobil arızalanınca sürücüsü yolda kaldı.

Bu sırada bölgeden geçen Çorlu Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, durumu fark ederek sürücünün yardımına koştu.

Polis memurları, arızalanan otomobili iterek yol kenarında güvenli bir noktaya aldı. Böylece hem trafik akışının aksamaması sağlandı hem de olası bir kazanın önüne geçildi.

Polis ekiplerinin örnek davranışı çevredeki sürücüler tarafından alkışlanarak takdir edildi.

Kaynak: AA