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Polisin ipten aldığı kadın uyuşturucudan tutuklandı

Polisin ipten aldığı kadın uyuşturucudan tutuklandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da polisin daha önce intihar etmek üzereyken boğazına geçirdiği ipi keserek son anda kurtardığı kadın, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da polisin daha önce intihar etmek üzereyken boğazına geçirdiği ipi keserek son anda kurtardığı kadın, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sağlama ve ticaretini yapma suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası hükümlüsü olduğu gerekçesiyle aranan Özlem Y., isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şahıs şehir merkezinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ipten almıştı

Şahsın 2021 yılında intihara kalkıştığı, ihbar üzerine olay yerine giden polislerin kendisini asmaya çalıştığı ipi keserek son anda kurtardığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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