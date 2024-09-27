Polisi şehit eden suç makinesi 2 ay önce annesini dövüp ölümle tehdit etmiş

İstanbul Ümraniye'de 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti tutuklanarak cezaevine gönderilirken annesi Pınar Geçti'nin 19 Temmuz 2024'te Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde oğlu aleyhine ifade verdiği ortaya çıktı.

"TELEFONUMDAN BABASININ NUMARASINI SİLDİ"

Oğlunun sürekli huzursuzluk çıkardığını ve bir gün önce boğazını sıktığını belirten anne Pınar Geçti'nin "Oğlum ikametimizde sürekli huzursuzluk çıkaran biridir. 18 Temmuz'da saat 18 sıralarında eve geldi. Babasını aramasını ve ne yaptığını sormasını istedim. Bir anda sinirlenerek, boğazımı sıktı. Telefonumdan babasının numarasını sildi. Telefonumu kurcalayarak, aramış olduğum numaraları sordu. Ben ne kadar anlatsam da anlamadı. Sırtıma ve yüzüme birkaç defa vurdu. Bana 'O…, onu bunu arıyorsun, o…luk yapıyorsun, seni öldüreceğim, bu gece zulüm olacağım sana' gibi tehdit ve hakaretler etti. Polis ekiplerine haber vereceğimi söyledim. Polisi duyar duymaz evden kaçtı" dediği öğrenildi.

"YÜZÜME VURARAK BENİ DARP ETTİ"

Geçti'nin oğlunun 19 Temmuz'da saat 1'de eve geldiğini anlatarak, "Yine yüzüme vurarak, beni darp etti. Aynı şekilde tehdit ve hakaretlerde bulundu" dediği belirtilirken polisi aradığını ve büroya getirildiğini kaydeden Geçti'nin şunları söylediği aktarıldı; "Yunus Emre madde bağımlısı, öfke kontrolü olmayan biridir. Tedavi olması için Ümraniye Kaymakamlığı'na başvuruda bulundum. Ben Yunus Emre'ye karşılık vermedim, darp etmedim, tehdit veya hakarette bulunmadım. Can güvenliğim yoktur."

EVDEN UZAKLAŞTIRMA TALEP ETMİŞ

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre Pınar Geçti, oğlu Yunus Emre Geçti'den şikayetçi olurken evden uzaklaştırma dahil, koruyucu tedbirler alınmasını istedi ancak sığınma evi talep etmedi.