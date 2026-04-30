Polise saldırdığı öne sürülen belediye başkanına 5 ay hapis

Güncelleme:
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla Muğla'da düzenlenen eylemde polise saldırdığı öne sürülen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 10 sanık 5'er ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Geçen yıl 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, basın açıklamasının ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürüdü. Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, iddiaya göre, polis kalkanına yumruk atarak bağırdı. Muğla Adliyesi önünde yaşanan olaylara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Acar Ünlü ile birlikte 10 kişi hakkında 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu'na muhalefet' suçundan dava açıldı.

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklara 5'er ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
