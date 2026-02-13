Haberler

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 87 milyon lira dolandıran 22 şüpheli tutuklandı

Ankara merkezli yürütülen operasyonla, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 87 milyon lira dolandırıcılık yapan 22 kişi tutuklandı.

ANKARA merkezli 11 ilde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 87 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 22 şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak mağdurları toplamda yaklaşık 87 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. 11 Şubat'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Amirliği ile birlikte Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Çankırı, Kayseri ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
