Polis Merkezinde Bıçaklı İnfaz: Gözaltındaki Tacizci Öldürüldü

KONYA'da kuzenini taciz ettiğini gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar B.'yi (18), polis merkezinde bıçaklayarak öldüren Enes K. (22) ve babası Seyfettin K. (46), tutuklandı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi'nde meydana geldi. Serdar B., R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin K. ve oğlu Enes K., polis merkezine gitti. Enes K., polis merkezinde karşılaştığı gözaltına alınan Serdar B.'yi sırtından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Serdar B., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serdar B., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Enes K. ve babası Seyfettin K., polis tarafından gözaltına alındı. Serdar B.'nin cenazesi dün Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, olayın polis merkezinde gerçekleşmesi üzerine 2 müfettiş görevlendirerek, soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Enes K. ve babası Seyfettin K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.