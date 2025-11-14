Polis Memurunun Ailesine Yönelik Cinayet: Cenaze Töreni Gerçekleşti

Antalya'nın Kepez ilçesinde polis memurunun silahla öldürdüğü eşi ile 2 çocuğunun cenazesi, Çankırı'da toprağa verildi.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan anne F.G. (31) ile kızları M.E.G. (10) ve M.G'nin (4) cenazesi, Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Ovacık köyüne getirildi.

Köy camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından anne ve çocuklarının cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, yakınlarının yanı sıra Yapraklı Kaymakamı Mehmet İbrahim Tiyek ile vatandaşlar katıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Demirel Mahallesi'nde 12 Kasım'da polis memuru M.G, cinnet getirerek evlerinde eşi F.G. ile kızları M.E.G. ve M.G'yi tabancayla vurarak öldürmüştü. Gözaltına alınan M.G. tutuklanmıştı.