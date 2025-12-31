Kayseri'de 'yılbaşı' denetiminde polis memurundan duyarlılık; o anlar kamerada

KAYSERİ'de yılbaşı denetiminde çevre güvenliğinden sorumlu bir polis memurunun, yaşlı bir vatandaşa yardım ederek, yolun karşısına geçirdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı denetimleri kapsamında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Talas ilçesi girişindeki uygulama noktasında çevre güvenliğinden sorumlu bir polis memuru, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir vatandaşa yardım etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde polisin, yaşlı vatandaşı yolun karşısına geçirdiği, bu sırada bazı otomobillerin yaya yolunda durmadığı görüldü.