ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı, geri adım atmadı
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum

Polis Memurundan Örnek Davranış: Yaralı Çocuğun Başında Şemsiye Tutup Bekledi

Polis Memurundan Örnek Davranış: Yaralı Çocuğun Başında Şemsiye Tutup Bekledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan bir kız çocuğu, olaya ilk müdahale eden polis memuru tarafından şemsiyeyle korundu. Polis, ambulans gelene kadar yağmurdan etkilenmemesi için yaralı çocuğun başında durarak ona destek oldu.

Erzurum'da hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan kız çocuğunun başında "ıslanmasın" diye şemsiyeyle bekleyen polis takdir topladı.

Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen 25 FM 010 plakalı hafif ticari araç, 15 yaşındaki S.Ö'ye çarptı.

İhbar sonucu kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ilk ulaşan bir polis memuru, yaralanan kız çocuğunun başında şemsiye açıp sağanaktan etkilenmemesi için ambulans gelinceye kadar bekledi.

Polis memurunun yardımseverliği, takdir topladı.

Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru Samet Arslan, AA muhabirine, kentteki rutin görevlerini yaptıkları sırada kazanın meydana geldiğini söyledi.

Ekip arkadaşlarıyla kazaya hemen müdahale ettiklerini belirten Arslan, "Arkadaşlarımızla çevre güvenliğini alarak şahsın yanına gidip gerekli müdahaleyi yaptık. Telsizle ambulansa haber verdik, o gelene kadar başka bir tehlikeye karşı trafiği kestik." dedi.

"Türk polisinin olması gerektiği gibi görevimizi yaptık"

Arslan, yağmur nedeniyle yaralının ıslandığını ifade ederek, "Ben de çevredeki vatandaşlardan şemsiye istedim çünkü aşırı bir yağmur yağıyordu. Vatandaşımız bir kız çocuğumuzdu. Babasına ulaştım, gerekli bilgileri verip sakin olmasını söyledim. Herhangi bir müdahalede bulunmadan bekledik. Ambulans geldikten sonra gerekli müdahalede bulundu çok şükür hayati tehlikesi yoktu. Ailesiyle de tekrar görüştük şu an bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Ambulansın beklendiği sürede yaralıyı sakinleştirmeye çalıştığını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlardan ve amirlerimden olumlu tepkiler aldık. Türk polisinin olması gerektiği gibi görevimizi yaptık. 15-20 dakika boyunca yaralıyla diyaloğumuz oldu ve sakin olmasını söyledim. Kalça ve kolunda ağrısının olduğunu söyledi, ben de yanlış bir hareket yapmamak adına hiç kıpırdamaması gerektiğini söyledim. Ayakları ıslanmıştı uzatmasını söyledim. Bize teşekkür etti, canı çok acıdığı için bize de çok tepki veremiyordu. Biraz da korktuğu için sakinleştirmeye çalıştık ve babasıyla diyalog kurduk."

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

"Birliklerimiz hazır" diyerek duyurdu! Netanyahu'dan katliam planı
Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı

Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.