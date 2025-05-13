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Polis Memuruna Çarpan Zanlı Tutuklandı

Polis Memuruna Çarpan Zanlı Tutuklandı
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, 9 gün önce polis memuruna çarparak kaçan zanlı E.A., hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı. Kovalamaca sonucu yakalanan zanlının işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Tekirdağ'da 9 gün önce polis memuruna ciple çarpıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan zanlı tutuklandı.

Malkara ilçesi Ahievren Mahallesi'nde uygulama yapan polis memuruna ciple çarpıp kaçtıktan sonra yaralı olarak yakalanan E.A, hastanedeki tedavisinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polis memuru Recep Budak, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Malkara ilçesi Ahievren Mahallesi'nde 4 Mayıs'ta uygulama yapan emniyet güçleri, durumundan şüphelendikleri 61 AEK 606 plakalı cipi durdurmak istemiş, sürücü "dur" ikazına uymayıp aracıyla polis memuru Recep Budak'a çarparak kaçmıştı. Jandarma ekiplerinin kovalamaca sonucu yakaladığı yaralı sürücü E.A. hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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