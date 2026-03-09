Polis memuru yatağında ölü bulundu

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde polis memuru Ogün Salurlu (33), yatağında ölü bulundu.

Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi'nde oturan polis memuru Ogün Salurlu, bu sabah uyanmayınca ailesi uyandırmak istedi. Salurlu tepki vermeyince aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ogun Salurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Salurlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere önce Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Eski pehlivan olduğu öğrenilen Ogün Salurlu'nun kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı