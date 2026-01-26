Haberler

Polis, üşüyen çocuğa çorabını çıkarıp verdi; o anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da bir polis memuru, stadyumda soğuktan üşüyen bir çocuğa kendi çorabını çıkararak giydirdi. O anlar bir taraftar tarafından kaydedildi.

MALATYA'da polis memuru stadyumda soğuktan ayakları üşüyen çocuğa kendi çorabını çıkarıp giydirdi. O anlar başka bir taraftar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu 3'üncü Lig 2'nici gurupta mücadele eden Yeşilyurtspor, dün Yeni Malatya Stadyumu'nda 12 Bingölspor'u konuk etti. Soğuk havada oynanan müsabakada görevli polis memuru, maçı izleyen bir çocuğun ayaklarının üşüdüğünü fark etti. Taraftarın yanına giden polis memuru ayağından çorabını çıkararak, çocuğa giydirdi. Bu sırada Yeşilyurtspor taraftarı Mehmet Atabey, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde; polis memurunun küçük çocuğun yanına gelerek, ayağındaki çorabı çıkarıp giydirdiği anlar yer aldı.

Haber- Kamera: MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu

Ülkedeki felaketi en iyi anlatan görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesinin cenazesinde kardeşini katletti

Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar

Karadenizli'nin inadı inat! Anlaşamayınca caminin yanına cami yaptılar
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum

Sevgilisini nasıl vahşice katlettiğini tek tek anlattı
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti

Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı

İlk golünü bu mesafeden attı
Suriye Baş Müftüsü Rifai'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız

Suriye Baş Müftüsünden Kürt alimlere çağrı! 'Selahaddin ruhu' vurgusu