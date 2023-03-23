Kimlik kontrolü yapan polislere "Çocuklarımı cennete gönderdim" dedi, evde 2 çocuğu ölü bulundu
Güncel Haberler
Kocaeli'de polislerin kimlik kontrolü için durdurduğu Murat R., peş peşe "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" demeye başladı. Durumdan şüphelenen polisler, Murat R.'nin yaşadığı eve girince 13 yaşındaki Yağmur ve 10 yaşındaki Emre'yi yatakta ölü buldu. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Murat R., polis tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden iki kardeşin vücutlarında herhangi bir yara veya darp izine rastlanmadı.
Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde saat 02.00 sıralarında polis ekipleri, Murat R.'yi kimlik kontrolü yapmak için durdurdu.
Bu sırada Murat R., dengesiz davranışlarda bulunup, peş peşe 'Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim' demeye başladı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, Murat R.'den aldığı adresle, Esentepe Mahallesi'nde yaşadığı eve gitti.
Polis ekipleri eve girdiğinde Murat R.'nin çocukları Yağmur ve Emre'yi yatakta hareketsiz buldu. Eve çağırılan sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Murat R., polis tarafından gözaltına alındı. Vücutlarında herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan çocukların cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Polis, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.