Kimlik kontrolü yapan polislere "Çocuklarımı cennete gönderdim" dedi, evde 2 çocuğu ölü bulundu

Kocaeli'de polislerin kimlik kontrolü için durdurduğu Murat R., peş peşe "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" demeye başladı. Durumdan şüphelenen polisler, Murat R.'nin yaşadığı eve girince 13 yaşındaki Yağmur ve 10 yaşındaki Emre'yi yatakta ölü buldu. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Murat R., polis tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden iki kardeşin vücutlarında herhangi bir yara veya darp izine rastlanmadı.