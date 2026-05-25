Mersin ve Adana'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı

Mersin ve Adana'da kendilerini polis olarak tanıtarak 12 kişiyi dolandıran 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, emniyete başvuran bazı kişilerin, kendilerini polis olarak tanıtan zanlılara 3 bin 600 dolar, 3 bin 400 avro, 70 bin lira, 52 gram altın, 32 tam, 5 yarım ve 19 çeyrek altın verdiklerini beyan etmeleri üzerine çalışma başlatıldı.

Söz konusu yöntemle 12 kişinin dolandırıldığını belirleyen Asayiş Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu 8 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Mersin ve Adana'daki ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde suçtan elde edildiği değerlendirilen 54 bin 240 lira ile 13 cep telefonu, 10 banka kartı, taşınabilir bellek, tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
