4 kişiyi toplam 4,8 milyon lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 4 kişiyi 'FETÖ/PDY'ye karıştıkları yalanıyla 4 milyon 765 bin TL dolandırdı. Operasyon sonucu 2 şüpheli tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da, telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları 4 kişiyi, 'İsminiz FETÖ/PDY'ye karıştı' diyerek toplam 4 milyon 765 bin TL dolandıran 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları İ.Ç. (81) ile eşi N.Ç. (76), Z.H. (73) ve Z.B.'yi (59) dolandıran şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı. Mağdurları, isimlerinin FETÖ/PDY'ye karıştığı söylemiyle kandıran şüpheliler, İ.Ç. ve eşi N.Ç.'yi 965 bin lira, emekli Z.H.'yi 800 bin lira dolandırdı. Ev hanımı Z.B. ise evine gelen şüpheliyi polis sanarak 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyasını teslim etti. Polis, teknik inceleme ve kamera araştırmasıyla şüphelileri tespit etti. Afyonkarahisar ile İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonda; şüpheliler Z.K. ile S.S. yakalandı. Afyonkarahisar'a getirilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
