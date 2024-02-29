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Anucur Grubu Silahları Santa Maria Kilisesi Yakınında Bulundu

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Geçen yıl bir uyuşturucu operasyonu sırasında polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden çetenin silahları, polis denetim noktasından kaçan şüphelilerin terk ettiği araç içerisinde İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Santa Maria Kilisesi yakınlarında bulundu. Ele geçirilen silahlar, Anucur Grubu olarak adlandırılan suç örgütüne ait olduğu belirlendi. Yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

EDDA SÖNMEZ

Geçen yıl bir uyuşturucu operasyonu sırasında polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden çetenin silahları polis denetim noktasından kaçan şüphelilerin terk ettiği araç içerisinde İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Santa Maria Kilisesi yakınlarında bulundu. Ele geçirilen uzun namlulu otomatik silah ile tabanca üzerinde yapılan balistik incelemede kamuoyunda Anucur Grubu olarak adlandırılan suç örgütüne ait olduğu ortaya çıktı. Yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 20 Şubat tarihinde, internet kafe içerisinde otomatik silahlarla düzenlenen silahlı saldırı olayı ve 23 Şubat tarihinde Sarıyer ilçesinde polis denetim noktasından aracı terk ederek kaçmaları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bahse konu her iki olayla alakalı yapılan çalışmalarda her iki olaya karışan 8 şüpheli tespit edildi. Yapılan incelemelerde 8 şüphelinin kamuoyunda Anucur Grubu olarak adlandırılan suç örgütü üyeleri olduğu tespit edildi.

İnternet kafe içerisinde otomatik silahlarla düzenlenen silahlı saldırı olayının failleri olan Anucur Grubu suç örgütü üyeleri, 23 Şubat tarihinde Sarıyer ilçesinde polis denetim noktasında yakalanmamak için aracı Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi yakınına terk edip  polis takibinden kaçtılar. Bulunan terk aracta yapılan aramada 1 uzun namlulu otomatik silah ile 1 tabanca ele geçirildi. Araç içerisinde ele geçirilen uzun namlulu otomatik silah ile tabanca üzerinde yapılan balistik incelemede 20 Şubat tarihinde internet kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminde kullanıldığı belirlendi. 24 Şubat tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda her iki olaya karışan 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi; diğer 4 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanmak üzere serbest bırakıldı.

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Görüntü Dökümü

Çete üyelerinin Kağıthane'de internet kafeye düzenlediği saldırıdan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler.

Kaynak: ANKA / Güncel

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