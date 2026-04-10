İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Polis Haftası kutlandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen programla Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı.

İstanbul Anadolu Başsavcısı Mehmet Beşir Güven ve başsavcıvekilleri, Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Anadolu Adalet Sarayında bulunan Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti. Başsavcı Mehmet Beşir Güven, Emniyet Amiri Sabit Ersoy'a çiçek taktim etmesinin ardından polis merkezinde görev yapan polislerin Polis Haftası'nı kutladı. Programa, Başsavcı Mehmet Beşir Güven'in yanı sıra Anadolu Adliyesi Komisyon Üyesi Memun Kılıç, başsavcı vekilleri, savcılar, hakimler ve adliyede görev yapan polisler katıldı. Ziyaretin ardından katılımcılar, günün anlam ve önemine ilişkin olarak adliyede görevli polislerle ikram alanında bir araya geldi. Programda, görevlerinde üstün başarı gösteren emniyet personeline teşekkür edilerek, polis teşkilatının fedakarlık ve özveriyle yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekildi. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

