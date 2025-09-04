Polis Ekiplerinden Kas Hastası Çocuğa Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, kas hastası 9 yaşındaki Fırat Miraç Şeker'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü yunus ekipleri, polis olmayı hayal eden Şeker için Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evinde kutlama gerçekleştirdi.
Polisler, doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Şeker ile sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi.
Şeker'in İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'i de görmek istemesi üzerine ekipler, çocuğu ailesiyle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Emniyet Müdürü Güneş, makamda görüştüğü Şeker'e Galatasaray tişörtü hediye etti.
Makam koltuğuna oturan Şeker, büyüyünce polis olmak istediğini dile getirdi.