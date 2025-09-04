Haberler

Polis Ekiplerinden Kas Hastası Çocuğa Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Polis Ekiplerinden Kas Hastası Çocuğa Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, kas hastası 9 yaşındaki Fırat Miraç Şeker'e sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Çocuğun polis olma hayalini gerçekleştirmek amacıyla yapılan kutlamada, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de Şeker ile bir araya geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, kas hastası 9 yaşındaki Fırat Miraç Şeker'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yunus ekipleri, polis olmayı hayal eden Şeker için Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evinde kutlama gerçekleştirdi.

Polisler, doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Şeker ile sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi.

Şeker'in İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'i de görmek istemesi üzerine ekipler, çocuğu ailesiyle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Emniyet Müdürü Güneş, makamda görüştüğü Şeker'e Galatasaray tişörtü hediye etti.

Makam koltuğuna oturan Şeker, büyüyünce polis olmak istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
Fenerbahçe'de kritik toplantı sona erdi! İşte yaşananlar

Fenerbahçe'de kritik toplantı sona erdi! İşte sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anıtkabir'de generallerin üstü mü arandı? MSB'den iddialara yanıt

MSB'den bu iki görüntüye açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.