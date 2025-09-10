Polis Ekiplerinden Duchenne Kas Distrofisi Hastası Çocuğa Sürpriz Doğum Günü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekipleri, Duchenne Kas Distrofisi hastası 9 yaşındaki Sinan Mert Boz'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Ekipler, ailenin bulunduğu konteyner kente giderek doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinan Mert'in babası İbrahim Boz'un oğlunun doğum gününü birlikte kutlama talebini kabul etti.
Ekipler, ilçede konteyner kentte kalan ailenin yanına giderek Sinan Mert'e doğum günü sürprizi yaptı.
Sinan Mert, kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını ekiplerle üfleyerek, doğum gününü kutladı.