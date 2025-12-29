Haberler

Hakkari'de polisler, kar nedeniyle yolda kalan kamyonete zırhlı araçla destek oldu

Güncelleme:
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan bir kamyonet, polis ekipleri tarafından zırhlı araçla kurtarıldı. Sürücünün yardımına koşan polisler, araca iterek yola çıkmasına yardımcı oldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolda kalan bir kamyonete polis ekibi zırhlı araçla yardım etti.

İlçenin Altınsu köyünde kar nedeniyle yolda kalan kamyoneti fark eden polis ekibi, sürücünün yardımına gitti.

Polisler, zırhlı araçla arkasına yanaştıkları kamyoneti iterek ilerlemesine yardımcı oldu. Kamyonet, vatandaşların da desteğiyle bulunduğu yerden çıkarak yola devam etti.

Polis ekibinin kamyonetin sürücüsüne yardımcı olduğu anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mesut Kazak - Güncel
