Hakkari'de polisler, kar nedeniyle yolda kalan kamyonete zırhlı araçla destek oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolda kalan bir kamyonete polis ekibi zırhlı araçla yardım etti.

İlçenin Altınsu köyünde kar nedeniyle yolda kalan kamyoneti fark eden polis ekibi, sürücünün yardımına gitti.

Polisler, zırhlı araçla arkasına yanaştıkları kamyoneti iterek ilerlemesine yardımcı oldu. Kamyonet, vatandaşların da desteğiyle bulunduğu yerden çıkarak yola devam etti.

Polis ekibinin kamyonetin sürücüsüne yardımcı olduğu anlar cep telefonuyla kaydedildi.