Haberler

Samsun'da bitkin halde bulunan yavru çakal, tedaviye alındı

Samsun'da bitkin halde bulunan yavru çakal, tedaviye alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde polis tarafından bitkin halde bulunan çakal yavrusu, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Yavru çakalın, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde polis ekibince bitkin vaziyette yerde yatarken bulunan çakal yavrusu, tedaviye alındı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekibi, gece saatlerinde Mevlana Mahallesi'ndeki devriye görevi sırada 732. Sokak'ta çakal yavrusunun yolda bitkin halde yattığını gördü. Polis ekibinin telsiz anonsu üzerine bölgeye Doğa Koruma Milli Parklar 11'inci Bölge Müdürlüğü ile Atakum Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı ekipleri sevk edildi. Polis ekibi tarafından soğuktan korunan yavru çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürülen yavru çakalın, tedavisi sonrası doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya, Venezuela sınırına güvenlik güçleri konuşlandırdı

Maduro kaçırıldı, komşu ülke harekete geçti! Ordu sınıra yürüdü
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Kolombiya, Venezuela sınırına güvenlik güçleri konuşlandırdı

Maduro kaçırıldı, komşu ülke harekete geçti! Ordu sınıra yürüdü
Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı

Gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldılar
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar