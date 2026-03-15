Haberler

Şanlıurfa'da engelli aracının lastiği patlayan depremzedeyi polis sınava yetiştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da engelli bir depremzede, AÖL sınavına giderken aracının lastiği patlayınca polis ekipleri devreye girdi. Depremzedeyi ekip aracıyla sınava yetiştiren polisler, aracı da tamir ettirip teslim etti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekipleri, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavına giderken engelli aracının lastiği patlayan depremzedeyi sınava yetiştirdi.

İkamet ettiği evinden AÖL sınavı için çıkan engelli depremzede Hüseyin Albim, aracının tekerinin patlak olduğunu fark etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine durumdan haberdar olan polis memurları Ömer Sarıal ve Nurullah Arı'nın taşıdığı Albim, ekip aracıyla sınava ulaştırıldı.

Polis ekipleri daha sonra ise tamir ettirdikleri engelli aracını sınav bitiminde Albim'e teslim etti.

Albim, duyarlı davranışından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise polis memurlarını sosyal medya üzerinden tebrik etti.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

