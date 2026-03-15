Şanlıurfa'da engelli aracının lastiği patlayan depremzedeyi polis sınava yetiştirdi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekipleri, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavına giderken engelli aracının lastiği patlayan depremzedeyi sınava yetiştirdi.

İkamet ettiği evinden AÖL sınavı için çıkan engelli depremzede Hüseyin Albim, aracının tekerinin patlak olduğunu fark etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine durumdan haberdar olan polis memurları Ömer Sarıal ve Nurullah Arı'nın taşıdığı Albim, ekip aracıyla sınava ulaştırıldı.

Polis ekipleri daha sonra ise tamir ettirdikleri engelli aracını sınav bitiminde Albim'e teslim etti.

Albim, duyarlı davranışından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise polis memurlarını sosyal medya üzerinden tebrik etti.