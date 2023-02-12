POLİS EKİPLERİ, DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA FUTBOL MAÇI YAPTI Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen depremde, binaların enkazı altında kalan vatandaşların kurtarılması için arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Malatya'daki çalışmalara katılan polis ekipleri, depremzede çocuklarla futbol maçı yapıp moral verdi. KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen depremde, binaların enkazı altında kalan vatandaşların kurtarılması için arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Malatya'daki çalışmalara katılan polis ekipleri, depremzede çocuklarla futbol maçı yapıp moral verdi. Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Malatya'da binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını yürütürken, çocuklara moral vermeyi de ihmal etmiyor. Polis ekipleri, bir spor salonuna yerleştirilen depremzede çocuklara oyuncak hediye edip, futbol maçı yaptı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Malatya Futbol Güncel Haberler

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