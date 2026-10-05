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Polis, Bursa Gemlik'te 60'lı yaşlardaki karı kocayı evlerinde ölü buldu

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Polis, Bursa Gemlik'te 60'lı yaşlardaki karı kocayı evlerinde ölü buldu
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde karı kocadan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, 60'lı yaşlardaki karı kocayı hareketsiz buldu; sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde karı koca evlerinde ölü bulundu.

Halitpaşa Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Vural ve Asiye Kara çiftinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, 60'lı yaşlarda oldukları öğrenilen karı kocayı hareketsiz vaziyette buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazelerin polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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