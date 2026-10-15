Polis, Bahadır Özgür'ü soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan gözaltına aldı

Polis, Bahadır Özgür'ü soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bahadır Özgür hakkında 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçundan gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Özgür, emniyete götürüldü.
Bahadır Özgür, "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Özgür hakkında "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Özgür, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA