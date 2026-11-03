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Polis, Adana merkezli 3 ilde Aylar suç örgütü operasyonunda 19 zanlıyı gözaltına aldı

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Polis, Adana merkezli 3 ilde Aylar suç örgütü operasyonunda 19 zanlıyı gözaltına aldı
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Adana merkezli 3 ilde 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda, 'Aylar' silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 19 zanlı gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonundaki operasyonda çok sayıda fişek, şarjör ve dijital materyal ele geçirildi.

Adana merkezli 3 ilde "Aylar" silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, elebaşılığını A.Y'nin yaptığı "Aylar" silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana merkezli 3 ilde 26 şüpheliye yönelik polis ekiplerince şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler 3 ilde belirlenen adreslerde 19 zanlıyı yakaladı, çok sayıda fişek, şarjör ve dijital materyal ele geçirdi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, örgütün kentte özellikle Yamaçlı, Orhangazi ve Özgür mahallelerinde faaliyet gösterdiği ve şüphelilerin maddi menfaat sağlamak amacıyla bir araya gelerek "nitelikli yağma", "silahlı tehdit" ve "iş yeri kurşunlama" gibi suçlara karıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin sosyal medyadan örgütün reklamını yaptıkları ve örgüte yeni üyeler kazandırmaya çalıştıkları da öne sürüldü.

Ayrıca şüphelilerin yurt dışı telefon numaralarından iş insanlarını arayarak tehdit ettikleri ve haraç topladıklarının tespit edildiği soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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