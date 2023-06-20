Polatlı'da oyuncak araba içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

Polatlı'da oyuncak araba içerisine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde polis tarafından yapılan aramada, oyuncak araba içerisine zulalanmış metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polatli Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Uyusturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Polatlı Asayiş Büro Amirliği olarak yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan araçta ve araçta bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda oyuncak araba içerisinde zulalanmış metamfetamin maddesi ve banknot para içerisine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirilmiş her iki şahista çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi.