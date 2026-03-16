Polatlı'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 Suriye uyruklu kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ekipleri ve polis sevk edildi, sürücü gözaltına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Mehmet Akif Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda E.N.U. idaresindeki 06 BDN 956 plakalı otomobil ile M.D'nin kullandığı 06 FPH 387 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüsteki Suriye uyruklu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık personeli, yaralanan 13 kişiden 3'ünü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne, 10'unu ise Polatlı Duatepe Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsü E.N.U'yu gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ali Tuna
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

