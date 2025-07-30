Polatlı'da Metan Gazı Zehirlenmesi: 2 Afgan İşçi Hayatını Kaybetti

Polatlı'da Metan Gazı Zehirlenmesi: 2 Afgan İşçi Hayatını Kaybetti
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Polatlı'da bir besi çiftliğinde metan gazından zehirlenen 2 Afgan işçi hayatını kaybetti. Olay, temizlik için girdikleri gübre çukurunda gerçekleşti.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde besi çiftliğinde metan gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Türkkarsak Mahallesi'nde İsa Erten'e ait besi çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik çalışanları, sabah saatlerinde ahır bölümünün alt tarafındaki gübre çukurunda Afganistan uyruklu işçileri hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde çiftlikte çalışan Muhammed Rahim (23) ile soyadı ve yaşı belirlenemeyen Ahmed'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede işçilerin dün akşam 21.30 sıralarında temizlik için art arda gübre çukuruna girdiği ve bir daha çıkamadıkları belirlendi. İşçilerin metan gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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