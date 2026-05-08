Ankara'da silahlı çatışma: İki grup arasında tartışma

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Şentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Art arda duyulan silah sesleri sonrası ihbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken; çok sayıda kişi silahlarla birlikte gözaltına alındı. Çatışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı