Polatlı'da bayramlaşma programı düzenlendi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Polatlı Belediyesi Sami Çay Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Gökşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Eroğlu, ilçe protokolü, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Kantay, Polatlı'da bu kardeşlik ve birlik tablosunun sonsuza dek sürmesini temenni etti.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ise Kurban Bayramı'nın hayırlar getirmesini temenni ederek, dünyada akan gözyaşının dinmesi ve kanın durması dileğinde bulundu.

Polatlı Belediyesi olarak Kurban Bayramı'na ilişkin gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Yıldızkaya, vatandaşlara çevre temizliği konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Bayramlaşma programının ardından protokol üyeleri, ilçede kurumları ve şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti.