Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat Çifti Davasında Tahliye Kararına İtiraz Etti
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Polat çifti davasında tutuklu sanıkların tahliye kararına itiraz etti. Bu gelişme, davada taraflar arasında gerginlik yaratabilirken, yeni yargı süreçlerinin önünü açacak gibi görünüyor.
Leyla YILDIZ/ İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Polat çifti davasındaki tutuklu sanıkların tahliye kararına itiraz etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel