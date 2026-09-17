Podemos lideri Belarra'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimlerine ticari yaptırım yetersiz:

İspanya'da muhalefetteki sol görüşlü Podemos partisinin lideri İone Belarra, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın aralarında bulunduğu 12 Batılı ülkenin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararının yetersiz olduğunu belirterek, "İsrail ile tüm ilişkileri kesin." dedi.

Belarra, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere'nin 8 Eylül'de yaptıkları ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimlerinden gelen mallara ticari kısıtlama getirme kararı almalarını AA muhabirine değerlendirdi.

"Uluslararası toplumun Filistin halkı karşısında tamamen başarısız olduğuna inanıyoruz." diyen Belarra, son olarak 12 Batılı ülkenin İsrail'e karşı ticari yaptırım uygulama girişimini de "yetersiz gördüklerini" ifade etti.

İspanya'da İsrail'e karşı en sert tavrı gösteren siyasetçilerden biri olan Belarra, "Bu ülkelerin girişimi, İsrail'e bu soykırımı kesin olarak sona erdirmesi yönünde gerçek bir baskı uygulamak için yapmaları gerekenlerden çok uzaktır." eleştirisinde bulundu.

Belarra, "Bu soykırım üç yılı aşkın süredir devam ediyor. Geçen yıl, tamamen sivil toplumun baskısı ve küresel olarak örgütlenmesi sayesinde sağlanan göstermelik ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde yaşanan vahşetin her gün sessizce sürdüğü artık apaçık ortadadır." dedi.

"İspanya hükümetine ve diğer devletlere baskı yapmaya devam edeceğiz"

"İsrail'in tüm uluslararası kuruluşlardan ihraç edilmesi ve küresel düzeyde tecrit edilmesi gerektiğine, ayrıca tüm askeri ve ticari bağların koparılması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullanan Belarra, "Bu yönde adımlar atmayan İspanyol hükümetine ve diğer devletlere, bu yolu izlemeleri için baskı yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA