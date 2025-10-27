Haberler

PNS Khaibar Korveti Canlı Atış Testlerinde Başarı Gösterdi

Türk savunma sanayisi tarafından üretilen PNS Khaibar, canlı atış testlerinde başarıya ulaştı. Proje kapsamında Türkiye ve Pakistan arasında 4 adet MİLGEM sınıfı korvet inşa ediliyor. PNS Khaibar, çeşitli hedeflere tam isabet sağladı ve projenin teknoloji entegrasyonu ile operasyonel güvenilirliğini kanıtladı.

Türk savunma sanayisi tarafından Pakistan Donanması için üretilen PNS Khaibar korveti, canlı atış testindeki başarısıyla teknolojik olgunluk, entegrasyon başarısı ve operasyonel güvenilirliği gözler önüne serdi.

PN MİLGEM Projesi kapsamında, Pakistan ve Türkiye arasında 4 adet MİLGEM sınıfı korvet inşası ve savaş sistemleri tedarikine yönelik olarak 2020 yılında imzalanan sözleşme doğrultusundaki çalışmalar sürüyor.

ASFAT ana yükleniciliğindeki projede, gemilerden ikisi İstanbul Tersane Komutanlığı, ikisi Karaçi KSEW Tersanesi tarafından üretiliyor.

HAVELSAN, projede ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ve FLEETSTAR Gemi Veri Dağıtım Sistemi tedariklerinin yanı sıra ana entegratörlük görevini icra ediyor.

Projenin ilk gemisi PNS Babur, Nisan 2024'te atışlarını tamamlayarak bir sonraki ay düzenlenen törenle Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterine dahil edildi.

Projenin ikinci gemisi PNS Khaibar da canlı atışlarını tamamladı ve Türk Deniz Kuvvetleri ile icra edilecek faaliyetlerin ardından Karaçi'ye intikal edecek.

PNS Khaibar için gerçekleştirilen atış testinde elde edilen sonuçlar, PN MİLGEM gibi kapsamlı bir deniz platformu projesinde teknolojik olgunluk, entegrasyon başarısı ve operasyonel güvenilirliği somut bir şekilde ortaya koydu.

İlk geminin ardından projenin ikinci gemisi olan PNS Khaibar ile icra edilen canlı atış faaliyetlerinde su üstü, kara ve hava hedeflerine tam isabet sağlandı.

PNS Khaibar, kara bombardımanı esnasında 76 milimetre baş topu ile hedefi tam ortasından vurdu. Gemi, STOP 25 milimetre uzaktan komutalı stabilize top sistemi ile bu başarısını tekrarladı.

PN MİLGEM Projesi kapsamında üçüncü gemi PNS Badr icin Karaçi KSEW Tersanesi'nde son hazırlıklar icra ediliyor. Gemi için Aralık 2025'te ilk seyir tecrübesinin gerçekleştirilmesi, ardından liman kabul testlerine başlanması planlanıyor.

Projenin dördüncü ve son gemisi PNS Tariq'ın inşası KSEW Tersanesi'nde devam ediyor. Geminin test süreçlerinin 2026 sonunda başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Güncel
