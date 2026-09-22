Haberler

Plenkovic, BM zirvesinde BM Şartı'nın tehlike altında olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, BM Genel Merkezi'ndeki P4M Zirvesi'nde dünyanın artan belirsizlikle karşı karşıya olduğunu ve BM Şartı'nın tehlike altında bulunduğunu söyledi. Plenkovic, uluslararası hukukun hiçe sayılmasının çatışmalara ve ihlallere ilham verdiğini belirtti.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, dünyanın giderek artan bir belirsizlikle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Plenkovic, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, "Çok Taraflılık, Uluslararası Hukuk, Barış ve Refah için Ortaklar (P4M) Zirvesi"nde konuştu.

Tüm ülkeler için son derece ciddi ve düşündürücü bir dönemde bir araya geldiklerini kaydeden Plenkovic, devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi, uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi ve başka bir ülkeye karşı güç kullanılmaması gibi temel ilkelerin yer aldığı BM Şartı'nın tehlike altında olduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürdüğünü anımsatan Plenkovic, "Uluslararası hukukun giderek daha fazla hiçe sayılması, ne yazık ki dünyanın dört bir yanındaki çatışmalara ve ihlallere ilham vererek bunların tekrarlanmasına yol açmaktadır." dedi.

BM şartlarının herkes için geçerli olması gerektiğine inandığını dile getiren Plenkovic, şunları aktardı:

"Dünya giderek artan bir belirsizlikle karşı karşıya. Jeopolitik rekabet, tedarik zincirlerinde yaşanan şoklar, enerji krizleri, iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri ve beraberinde getirdiği risklerle birlikte teknolojinin hızla ilerlemesi bunların başında geliyor. Bunlara ek olarak yalan haberler, komplo teorileri, gerçeklerin ve bilimsel doğruların inkar edilmesi, kamu kurumlarına ve demokratik süreçlere duyulan güvensizliği daha da artırıyor."

Plenkovic, demokratik değerlere ve uluslararası hukuka saygıya sıkı sıkıya bağlı kalmayı önerdiklerini belirtti.

BM Genel Sekreteri'nin şeffaf ve liyakate dayalı biçimde seçilmesi gerektiğini ifade eden Plenkovic, "Çok taraflı işbirliği, güvenlik, refah, açık ve kurallara dayalı ticaret, iklim konusunda atılacak adımlar ile yapay zeka ve siber uzayın sorumlu biçimde yönetilmesi yoluyla halklarımıza somut fayda sağlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Aynı dairede 3 erkek ölü bulundu! Katil yakalanacağını anlayınca intihar etti

Aynı dairede 3 erkek ölü bulundu! Katilin sonu ayrı dehşet
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19 yaşındaki Celal Can'ın katil zanlısından pişmanlık savunması: Cahillik ettim!

19 yaşındaki Celal Can’ı hayattan kopardı: Savunması akıllara zarar
Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor

Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM veto hakkını kaldırmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi çağrı: Veto hakkı kaldırılmalı
İstanbullular dikkat! AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek

AKOM tarih vererek uyardı: Sağanak yağışlar başlıyor
Manisa'daki okul saldırganının silahını doldurduğu anlar

Okul saldırganı silahını sokak ortasında doldurdu! İşte o anlar

2026 model araçlarla yola çıkmıştı! Otobüs firması 3 ay sonra kapandı

Milyonluk araçlarla yola çıktı! Otobüs firması sadece 3 ay dayanabildi
2 yıldır cenazesi bulunamadı! Mekiye Akyel'in öldürüldüğü iddiasıyla 5 kişi 'töre' saikiyle yargılanacak

İddianamedeki o söz kan dondurdu! Cenazesi hâlâ bulunamadı