İzmir Kemalpaşa Armutlu mevkiinde bulunan plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma da güvenliği sağladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Plastik geri dönüşüm deposunda yangın

İZMİR - İzmir Kemalpaşa Armutlu mevkiinde plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu mevkii 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Dumanların hızla yükselmesiyle mahalle sakinleri ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma da güvenliği sağladı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de hazır bulundu. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.