Plakasız Motosiklet Sürücüsüne Polisle Arbede Sonrası Gözaltı

Doğan Can CESUR / -ÜSKÜDAR'da polis ekiplerinin motosikletinde plaka bulunmadığı için durdurduğu Ahmet Eren K.'yı (19), küfür ve hakaret ederek polis memurunun elinden ehliyetini aldı. Bunun üzerine çıkan arbedenin ardından motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. 3 suç kaydı olduğu öğrenilen sürücü, savcılık kararıyla serbest bırakılırken toplam 27 bin 146 lira ceza yazıldı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, caddede plakasız motosiklet ile seyir eden sürücüyü durdurdu. Yapılan kontrolde sürücü Ahmet Eren K.'ye 'yetersiz ehliyet', 'polisin uyarılarına uymamak' ve 'tescilli aracı plakasız kullanmak' maddelerinden cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Bunu öğrenen sürücü Ahmet Eren K., işlem sırasında kadın polis memuru A.E.'nin elinden sürücü belgesini aldı. Uyarılara rağmen sakinleşmeyen sürücü, polis memuruna küfür ve hakaret etti. Bir diğer polis memuru O.T.Ş.'nin uyarılarına rağmen taşkınlık çıkaran motosiklet sürücüsü ve polis memurları arasında arbede çıktı. Arbede sırasında düştüğü lastikçi dükkanından kaçan sürücü daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

'Polise mukavemet' ve 'hakaret' suçlarından adli işlem başlatılan motosiklet sürücüsü Ahmet Eren K., sevk edildiği adliyede savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Sürücünün daha önceden 'mala zarar verme', 'kasten yaralama' ve 'yağma-gasp' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.