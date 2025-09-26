Haberler

Plakasız Motosiklet Sürücüsüne Polisle Arbede Sonrası Gözaltı

Plakasız Motosiklet Sürücüsüne Polisle Arbede Sonrası Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da plakasız motosiklet kullanan Ahmet Eren K., polis memuruna hakaret edip elinden ehliyetini aldıktan sonra gözaltına alındı. Sürücü serbest bırakılırken toplam 27 bin lira ceza kesildi.

Doğan Can CESUR / -ÜSKÜDAR'da polis ekiplerinin motosikletinde plaka bulunmadığı için durdurduğu Ahmet Eren K.'yı (19), küfür ve hakaret ederek polis memurunun elinden ehliyetini aldı. Bunun üzerine çıkan arbedenin ardından motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. 3 suç kaydı olduğu öğrenilen sürücü, savcılık kararıyla serbest bırakılırken toplam 27 bin 146 lira ceza yazıldı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, caddede plakasız motosiklet ile seyir eden sürücüyü durdurdu. Yapılan kontrolde sürücü Ahmet Eren K.'ye 'yetersiz ehliyet', 'polisin uyarılarına uymamak' ve 'tescilli aracı plakasız kullanmak' maddelerinden cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Bunu öğrenen sürücü Ahmet Eren K., işlem sırasında kadın polis memuru A.E.'nin elinden sürücü belgesini aldı. Uyarılara rağmen sakinleşmeyen sürücü, polis memuruna küfür ve hakaret etti. Bir diğer polis memuru O.T.Ş.'nin uyarılarına rağmen taşkınlık çıkaran motosiklet sürücüsü ve polis memurları arasında arbede çıktı. Arbede sırasında düştüğü lastikçi dükkanından kaçan sürücü daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

'Polise mukavemet' ve 'hakaret' suçlarından adli işlem başlatılan motosiklet sürücüsü Ahmet Eren K., sevk edildiği adliyede savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Sürücünün daha önceden 'mala zarar verme', 'kasten yaralama' ve 'yağma-gasp' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Netanyahu, BM'de kürsüye 'Düşman ülkeler' haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz

Kürsüye "Düşman ülkeler" haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz
CHP Gürsel Tekin dahil 6 ismi partiden ihraç etti

CHP'de beklenen son! Gürsel Tekin dahil 6 ismin bileti kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri

Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte o kavganın görüntüleri
İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları

İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.