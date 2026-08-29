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Plakasız motosiklet sürücüsüne 242 bin TL ceza

Plakasız motosiklet sürücüsüne 242 bin TL ceza
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosiklet sürücüsü, takip sırasında kaza yapınca yakalandı. Sürücüye 242 bin 500 TL ceza kesilirken, takip anları cep telefonuyla görüntülendi. Motosikletin şase numarasının kazındığı ve tescilsiz olduğu belirlendi.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosikletin sürücüsü, takip sırasında kaza yapması sonucu yakalandı. Sürücüye toplam 242 bin 500 TL para cezası uygulanırken, takip anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Akçakale ilçesindeki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, gerçekleştirdikleri denetimler sırasında plakasız bir motosiklet ve sürücüsünden şüphelendi. Ekipler, motosiklet sürücüsüne kontrol amacıyla 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü, polislerin uyarılarına rağmen motosikletiyle kaçmaya başladı. Takip sırasında sürücünün kontrolünü kaybettiğ motosiklet devrildi. Başka bir otomobilde bulunan yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülenen takip sonunda polis ekiplerince yakalanan sürücü, yapılan kontrollerin ardından gözaltına alındı. Motosiklette yapılan incelemede, şase numarasının kazındığı ve aracın tescilsiz olduğu belirlendi. Sürücüye, toplam 242 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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