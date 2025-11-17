Plakasız Araçla Jandarma'ya Yakalanan Sürücü 'Bu Benim Çerez Param' Dedi

AKSARAY'da kullandığı otomobilinin ön plakası takılı olmadığı için güvenlik görevlilerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Mahmut Korkmaz (23), bir kafede otururken yakalandı. Hakkında 5 bin 900 lira idari para cezası uygulanan Korkmaz, ceza makbuzunu gösterip "Bu benim çerez param deyip" tekrar kafeye girdi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, saat 15.00 sıralarında Aksaray- Adana kara yolunda radar uygulaması yaparken, 59 AKE 001 plakalı otomobilin ön plakasının takılı olmadığını fark edip, durumu bir sonraki kontrol noktasındaki ekiplere bildirdi. Kontrol noktasındaki ekiplerde aracı durdurmak istedi. Sürücü Mahmut Korkmaz da 'dur' ihtarına uymayıp, yoluna devam etti. Aracın şehir merkezine girdiği tespit edilmesi üzerine, polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri de yaptığı araştırmada Korkmaz'ın kullandığı aracın Taşpazar Mahallesi'nde bir kafenin önünde park edildiğini belirledi.

KAFEDE YAKALANDI

Kafede olduğu tespit edilen sürücü Korkmaz, aracının yanına getirildi, ardından alkol testinden geçirildi. Alkollü olmadığı anlaşılan Korkmaz'a, polis ekiplerine "Ben engelli kardeşime kahve almaya geldim, jandarmayı sadece el kaldırırken gördüm. Bende kusur aramayın. Beni bırakın." dedi.

'BU BENİM ÇEREZ PARAM'

Korkmaz hakkında dur ihtarına uymadığı için 5 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. Korkmaz da, ceza makbuzunu gösterip, "Bu benim çerez param deyip." tekrar kafeye girdi.

Haber- Kamera : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY,