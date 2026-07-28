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Erdek'te Enfeksiyonlu Yavru Yunus Tedavi Edilip Denize Bırakıldı

Erdek'te Enfeksiyonlu Yavru Yunus Tedavi Edilip Denize Bırakıldı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde tatilcilerin bulunduğu plaja gelen gözlerinde enfeksiyon tespit edilen yavru yunus, ekipler tarafından tedavi edildikten sonra Bandırma Körfezi açıklarında sürüsüne katılarak denize bırakıldı.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde tatilcilerin bulunduğu plaja gelen ve gözlerinde enfeksiyon olduğu tespit edilen yavru yunus, tedavisinin ardından yeniden denize bırakıldı.

Tatlısu Büyük Bakraç Halk Plajı'nda dün denizdeki tatilcilerin yanına gelen yavru yunus, bir süre kıyıya yakın yüzdü. O anları cep telefonuyla görüntüleyenler, yunusun gözündeki enfeksiyonu fark edince durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği'ne bağlı cankurtaran ekipleri sevk edildi. Ekipler, yavru yunusu içinde su bulunan bota aldı. Gözlerindeki enfeksiyon temizlenen yavru yunus, daha sonra Bandırma Körfezi açıklarında denize bırakıldı. Buradaki yunus sürüsüne katılan yavru, onlarla birlikte açık denizde gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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