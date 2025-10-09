Haberler

PKK/YPG Halep'te Havan Topları Yerleştiriyor

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerine havan topları yerleştirdi. Çatışmalar sonrasında ateşkes mutabakatı sağlandığı açıklanmıştı.

SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg ile Şam hükümeti güçleri arasında, 6 Ekim'de, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye'de şiddetli çatışmalar yaşanmış, aralarında iki sivilin de bulunduğu üç kişi hayatını kaybetmişti.

Söz konusu çatışmaların ardından Suriye Savunma Bakanlığı, SDG adını kullanan PKK/YPG ile ülkenin kuzeyi ve kuzeydoğusunda kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
